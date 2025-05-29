Eczacılara Siber Güvenlik Eğitimi Verildi

Eczacılara siber tehditlere karşı tam donanım eğitimi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta eczacılara, KVKK ve siber güvenlik sürecinde idari, hukuki ve teknik yükümlülükler detaylarıyla anlatıldı.

Bilgi Güvenliği Derneği ve Bursa Eczacılar Kooperatifi'ne bağlı olan BEK Teknoloji ile işbirliği kapsamında yürütülen bilgi güvenliği ve KVKK, siber güvenlik uyum süreci kapsamında tüm Türkiye'de bütün eczacılara kanun kapsamındaki uyum sürecindeki yükümlülükleri ile ilgili süreçler anlatılacak. Etkinliğin ilki Zonguldak'ta gerçekleştirilirken BEK Teknoloji de eczacıların siber güvenlik çözümleriyle alakalı almaları gereken tedbirlerde Kuantum Siber Güvenlik A.Ş.'yi dahil ederek süreçleri yürütüyor.

Derneğin Zonguldak Temsilcisi Tuncay Karaman, Zonguldak'ta gerçekleştirilen seminerin amacının eczacıların KVKK uyum sürecinde almaları gereken idari, hukuki ve teknik tedbirleri tüm yönleriyle açıklamak olduğunu belirtti. Karaman, "Kendilerine bu noktada hem farkındalık eğitimlerini sunduk hem de siber saldırılara karşı yaşanabilecek veri ihlalleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verdik" dedi.

Seminerde, katılımcıların aktif sorular yönelttiğini ve bu sorular üzerinden hem yasal çerçeve hem de bilgi güvenliği ile entegrasyon sürecinin detaylıca değerlendirildiğini ifade eden Karaman, eczacıların farkındalık ve bilgi düzeyinin yüksek olduğunu vurguladı.

Karaman, "Bugün burada Zonguldak Eczacılar Odası'nda bilgi güvenliği ve KVKK ve siber güvenlik uyumu kapsamında bir araya geldik. Buradaki amacımız eczacıları KVKK uyum sürecinde idari, hukuki ve teknik tedbirleri nasıl uygulaması gerektiğiyle alakalı bütün süreci tepeden tırnağa inceledik. Kendilerine bu noktada hem farkındalık eğitimlerini sunduk hem de siber saldırılara karşı yaşanabilecek veri ihlalleriyle alakalı ayrıntılı bilgi verdik. Bursa Eczacılar Kooperatifi ve Bilgi Güvenliği Derneği ile yapılan bu etkinlikte eczacılarımız hem yoğun ilgi duydular ve bu noktadaki farkındalık ve bilgi seviyelerinin oldukça iyi olduğunu gördük. Güzel sorular yönelttiler ve sordukları soruların da hem kanuni uyum çerçevesi hem de bilgi güvenliğiyle olan irtibatlarını ve entegrasyonlarını ayrıntılı bir şekilde bu noktada değerlendirmiş olduk" diye konuştu.

"Verbis kaydı tek başına yeterli değil"

Karaman, KVKK'nın 2016 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, tek başına Verbis kaydının yeterli olmadığına vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Kişisel Verileri Koruma Kanunu ülkemize 2016'da resmi gazetede yürürlüğe girerek devreye girdi. Ama gerek eczacılar, gerek diğer sektördeki temsilciler; KVKK var, böyle bir kanun var, idari hukuki teknik tedbirlerden bahsediliyor ama bu tedbirleri nasıl uygulamamız gerekiyor, bu uyum sürecine nasıl entegre olmamız gerektiğiyle alakalı gerekli bilgi ve yetkinliğe sahip değillerdi Eczacılar özelinde de kanuni yükümlülüklerini bir nebze verbis sicil kaydıyla yaptıklarını düşünseler de aslında verbis sicil kaydıyla yapmak yeterli değil. Verbis sicil kaydı bütün yükümlülükleri yerine getirdikten sonra neyi ne şekilde yaptığını verbis ekranına beyan etmekle alakalı bir şey. Tabii bu süreci tepeden tırnağa bütün ayrıntılarıyla anlatarak kafalarındaki bütün soru işaretlerini aydınlatmış olduk."