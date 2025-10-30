Haberler

Eczacılar İlaç Erişiminde Ciddi Sıkıntılar Yaşıyor

Güncelleme:
Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Başkanı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, ilaç üretiminin maliyet yükü nedeniyle azaldığını ve ilaç tedarikinde yaşanan sorunların eczacılar ve hastalar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. 'Bilimin E Hali' kongresinde bu sorunlara dikkat çekildi.

(ANTALYA) - Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, "Firmalar ne yazık ki ilaç üretimi yaparken maliyetlerini karşılayamadıkları için mevcut ruhsatlarını kaybetmeyecek kadar üretim yapıyor. Bu bizlerde çok ciddi sıkıntı oluşturuyor. Ayrıca ilaçların fiyat güncelleme zamanlarında ilaç tedarik zincirlerinde meydana gelen tıkanmalardan dolayı ilaç bulamıyoruz. Bunda mağduriyeti tamamen eczacılar ve hastalarımız yaşıyor" dedi.

PGED tarafından iki yılda bir düzenlenen ve eczacılık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren "Bilimin E Hali" kongresi 27–29 Ekim'de Antalya'da yapıldı.

PGED Yönetim Kurulu Başkanı Tüysüz, kongrede yaptığı açıklamada, ilaca ulaşım konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Dernek olarak düzenlediğimiz Bilimin E Hali Kongresi'nde, bilimsel içerikli oturumlarla mesleki gelişimimizi tamamlamak üzere dolu dolu 3 gün geçirdik. Burada bilgi donanımımızı artırarak eczanelerimizde hastalarımıza verdiğimiz farmasötik bakım sırasında uygulayacağımız bilgilerimizin güncellenmesi ve donanımımızın artması adına kendimizi geliştirdik. Ancak eczanelerimize döndüğümüzde yaşayacağımız sıkıntılarla bu mesleki donanımımız, eğitimlerimiz ne yazık ki örtüşmeyecek. Çünkü hastalarımıza ulaştırmak istediğimiz ilaçlarda sıkıntımız ciddi şekilde devam etmektedir.

"Mağduriyeti tamamen eczacılar ve hastalarımız yaşamakta"

Firmalar ne yazık ki ilaç üretimi yaparken maliyetlerini karşılayamadıkları için, mevcut ruhsatlarını kaybetmeyecek kadar üretim yapıyor ve bu bizlerde çok ciddi sıkıntı oluşturuyor. Ayrıca ilaçların fiyat güncellemeleri zamanlarında, ki şu anda tam da o dönemin içerisindeyiz, ilaç tedarik zincirlerinde meydana gelen tıkanmalar sonucunda ilaç bulamamaktayız. Bunda mağduriyeti tamamen eczacılar ve eczacılarla beraber ilaç sunduğumuz hastalarımız yaşamakta. Hastalar ilaca erişemeyip tedavilerini yapamamakta ve bu halk sağlığı üzerinde ciddi olumsuzluklar oluşturmakta.

"Talebimiz, halkımıza ulaştıracak ilaç tedarik zincirinin süreklilik arz etmesi"

Bu konuda bir takım önerilerimiz bulunuyor. Biz ilaca ulaşımın, erişimin sürekli olması gerektiği konusunda çalışmalar yapıyoruz, isteklerimiz var. İlaç fiyatlarının güncellenmesi daha sık aralıklarla döviz kurunun değişimiyle, yılda bir kez değil birden fazla zamanda yapılabilir ve ilaç tedariğinde firmalarla devlet uzlaşmaları daha sık gündeme gelebilir. Dernek olarak talebimiz, halkımıza ulaştıracak ilaç tedarik zincirinin süreklilik arz etmesidir. Gerekli güncellemelerin çok kısa zamanda yapılması, bununla ilgili yasal düzenlemelerin hızlıca netleşmesi ve halk sağlığına hizmet eden biz eczacıların bu konuda daha rahat olmasının sağlanmasıdır."

