Eczacılar Birliği'nden Sağlık Ürünleri Uyarısı: İnternetten Satışlar Tehlikeli

(ANKARA)- Türk Eczacılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Son yıllarda artan ticari kaygılar nedeniyle insan sağlığına doğrudan etki eden sağlık ürünlerinin eczane dışındaki denetimsiz satış kanallarından piyasaya sunulması halk sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir" denildi.

Türk Eczacılar Birliği eczane dışında satılan sağlık ürünleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Sağlık ürünlerinin internet ortamında satılmasının son derece tehlikeli olduğunu belirten birliğin açıklaması şu şekilde:

"Son yıllarda artan ticari kaygılar nedeniyle insan sağlığına doğrudan etki eden sağlık ürünlerinin eczane dışındaki denetimsiz satış kanallarından piyasaya sunulması halk sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Özellikle bitkisel ürün ve gıda takviyelerinin eczane dışında, internetteki satış platformlarından ve ulusal marketlerden satışa sunulması halk sağlığına yönelik ciddi riskler doğurmaktadır. İnsan sağlığı üzerinde önemli etkileri olan bu ürünlerin piyasa ekonomisine teslim edilmesi, sağlığa ilişkin hassasiyetleri etkisizleştirdiği gibi ekonomik kazancı sağlığın önüne koyan yaklaşımları da teşvik etmektedir. Sağlığı market raflarına taşıyarak basitleştiren, kar odaklı düşünerek insan sağlığını tehlikeye atan bu zihniyete dur denilmelidir.

"Ü rünleri n, denetim mekanizması bulunmayan internet ortamlarında satılması son derece tehlikelidir"

Her ne kadar bitkisel ürün ve gıda takviyesi olarak tanımlansa da bu ürünlerin içerisinde insan sağlığına ciddi etkileri bulunan, etken maddeler bulunmaktadır. Dolayısıyla kişilerin kendi kararlarıyla değil bir hekimin teşhisi ve eczacı danışmanlığı ile bu takviyelerin kullanılması gerekmektedir. Çünkü söz konusu ürünler, herhangi bir ürün değildir ve her hastada aynı etkiyi göstermeyebilir. Özellikle reçeteli ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Yine hamilelerde, emzirenlerde ve çocuklarda kullanılan bu tarz ürünlerin zararlı etkileri çok daha fazla görülmektedir. Söz konusu ürünlerin hiçbir güvenlik bariyeri ve denetim mekanizması bulunmayan internet ortamlarında ve zincir marketlerde satılması, reklam yolu ile tüketimlerinin körüklenmesi son derece tehlikelidir.

"İlaçlara ve takviye edici gıdalara güvenli erişimin tek adresi eczanelerdir"

İlaçlara ve takviye edici gıdalara güvenli erişimin tek adresi birinci basamak sağlık hizmet sunucuları olan eczanelerdir. Eczacılar, bu ürünlerin kullanımında doğru bilgi ve yönlendirme için hastalarımızın en kolay ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanlarıdır.

Bitkisel ürünler ve gıda takviyeleri mutlak suretle eczanelerden temin edilerek, eczanelerde eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır. Çünkü insan sağlığı üç harfli marketlere emanet edilemeyecek kadar önemli ve kıymetlidir."