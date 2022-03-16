SPOR Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz - Haberler

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SPOR Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz"Salon doluydu ve taraftarın oyunu etkilediğini düşünüyorum""Rakibimiz mücadeleci ve disiplinli bir takım""İkinci maçta daha fazla saldıracağız"

SPOR Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz

"Salon doluydu ve taraftarın oyunu etkilediğini düşünüyorum"

"Rakibimiz mücadeleci ve disiplinli bir takım"

"İkinci maçta daha fazla saldıracağız"

SPOR Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz

SPOR Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz

SPOR Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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