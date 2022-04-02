Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını ikinci sırada bitirdi - Haberler

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Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını ikinci sırada bitirdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını ikinci sırada bitirdi

Misli.com Sultanlar Ligi 26. hafta karşılaşmasında Bolu Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 3-0 yenerek lig etabını ikinci sırada tamamladı.

Misli.com Sultanlar Ligi 26. hafta karşılaşmasında Bolu Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 3-0 yenerek lig etabını ikinci sırada tamamladı.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Burcu, İdil Naz, Ceren, Calderon, Yelyzaveta, Kharchenko, Özlem (L), Havlickova, Çağla, Dilara, Özlem

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Simge (L), Elif, Merve, Gözde, Fatma, McKenzie, Selin.

Setler: 3-0 (14-25,17-25, 9-25)

Süre: 62 dakika (20,22,20)

(İHA)

Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını ikinci sırada bitirdi

Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını ikinci sırada bitirdi

Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını ikinci sırada bitirdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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