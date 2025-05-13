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Eczacı Odası Başkanı'ndan 14 Mayıs Mesajı: 'Eczacınız Sağlığınız İçin Yanınızda'

Eczacı Odası Başkanı'ndan 14 Mayıs Mesajı: 'Eczacınız Sağlığınız İçin Yanınızda'
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Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla hastaların en yakın sağlık danışmanlarının eczacılar olduğunu vurguladı. Gelişen teknoloji ile beraber eczanelerin güvenilirliğine dikkat etti.

Mardin- Şırnak Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oral, mesajında, bu yıl kutlamalar için "Sağlık uzakta değil, eczacınla yanında" temasını belirlediklerini belirterek, hastaların en yakın sağlık danışmanlarının eczacılar olduğunu aktardı.

Türkiye'de modern eczacılığın temellerinin atılmasının üzerinden 186 yıl geçtiğini anımsatan Oral, meslektaşlarıyla bugünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Oral, bilimsel birikimlerinin rehberliğinde, hastaların sağlığını korumaya, ilaç tedavilerine destek olmaya devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gelişen teknoloji ve erişim olanakları sayesinde hemen her ürüne çok hızlı ulaşılıyor. Ancak bu ürünlerin güvenilir olup olmadığı çoğunlukla sorgulanmıyor. Özellikle pandemi döneminin etkisiyle sosyal medya ve e-ticaret kanalları yaygınlaştı. Bu alanın yeterince denetlenememesi ise sahte ve kontrolsüz ürünlerin piyasada hızla çoğalmasına neden oldu. Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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