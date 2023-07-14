Eczacı Kalfaları Gizlice İlaç Verip Trafik Kazasına Neden Oldu

Ankara'da eczacı kalfaları, yanında çalıştıkları eczacıya gizlice ilaç vererek trafik kazası yapmasına ve çocuğunun ölümüne neden oldukları suçlamasıyla tutuksuz yargılandıkları dava dosyasına bilirkişi raporu girdi. Raporda eczanenin farklı yöntemlerle toplam 4 milyon 53 bin 622 TL zarara uğratıldığı belirtildi.

ANKARA'da eczacı kalfaları Süleyman Özçelik ve Muaz İslam Bozdağan'ın, yanında çalıştıkları eczacı Büşra Akdoğan'a gizlice nörolojik ilaç verip, trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldukları suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı dava dosyasına bilirkişi raporu girdi. Raporda eczanenin iskonto, sahte reçete, takas, stok düşümü, borç verme gibi farklı yöntemlerle toplam 4 milyon 53 bin 622 TL zarara uğratıldığı belirtildi.

Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında yaralanan ve 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nazif Yıldız'ı da kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine gizlice ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası eczacı kalfası Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.