Eczacı Büşra Akdoğan'ın trafik kazası davası devam ediyor

Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesine sebep oldukları iddia edilen 2 eczacı kalfasının yargılanmasına devam edildi.

Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesine sebep oldukları iddia edilen 2 eczacı kalfasının yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.İ.B. katılmazken, tutuklu sanık Süleyman Özçelik ve avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra duruşmada tanık dinleneceğini bildirdi.

Duruşmada tanık olarak ifade veren C.T, müştekiyle aynı bölgede eczanesi bulunduğunu, olayın yaşandığı dönem Akdoğan'ın uyku halinde olduğunu görmediğini söyledi.

C.T. eczanede usulsüzlük yapılıp yapılmadığına dair bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Özçelik'in tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak yurt dışı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma 2 Kasım'a ertelendi.

İddianameden

Ankara'da yaptığı trafik kazasında oğlu A.N.Y'i (4) kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Özçelik ve yardımcısı M.İ.B'nin yiyecek ve içeceklerine ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Özçelik ve M.İ.B. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların usulsüz ilaç alım satımı yapıp SGK'yi zarara uğratarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları ve eczacı Akdoğan'a gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları belirtildi.

İddianamede, Özçelik ve M.İ.B'nin ayrıca Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına ve çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için "olası kasıtla çocuğu öldürmek" suçundan cezalandırılması talep edildi.