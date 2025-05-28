ECRI: Avrupa'da Müslüman Karşıtlığı Artıyor

ECRI: Avrupa'da Müslüman Karşıtlığı Artıyor
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Avrupa Konseyine bağlı ECRI, 2024 raporunda bazı üye ülkelerde Müslüman karşıtı yönelimlerin arttığını belirtti. Raporda, ayrımcılık, polis profillemesi ve göçmen karşıtı söylemler üzerine dikkat çekildi.

Avrupa Konseyine bağlı Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), konsey üyesi bazı ülkelerde Müslüman karşıtı yönelimlerin eski dönemlere kıyasla artış gösterdiği uyarısında bulundu.

ECRI, bugün yayımlanan 2024 raporunda, Avrupa Konseyi üye ülkelerinde ayrımcılık konusunda bulgulara yer verdi.

Raporda, Avrupa Konseyine üye bazı ülkelerde polislerin, ulusal veya etnik köken, ten rengi ve dini inanç temelinde durdurma ve arama faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Irka bağlı profillemeye varan polis uygulamalarının özellikle Müslümanlar, göçmenler, siyahiler ve Romanları etkilediği vurgulanan raporda, bu tür ırkçı uygulamalara havaalanları ve sınır kontrolleri sırasında da şahitlik edildiği kaydedildi.

ECRI Başkanı Bertil Cottier, raporun sunumu için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen toplantıda, önceki yıllık raporda, bazı üye devletlerde göçmen karşıtı ve Müslüman karşıtı söylemlerde önemli artış olduğuna dikkati çektiklerini hatırlatarak "Ne yazık ki, bir yıl sonra bu sorunların hala ele alınması gerekiyor." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının etkisi

ECRI Genel Sekreteri Johan Friestedt de AA muhabirinin Müslüman karşıtlığına ilişkin sorusuna, üye ülkelerden gelen veriler ışığında, Müslüman karşıtlığının bazı ülkelerde arttığı, bunda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da etkisinin olduğu yönde cevap verdi.

Friestedt, "Ne yazık ki Müslüman karşıtı ırkçılık Avrupa'da bir süredir devam eden ve yükselen bir olgu. Bu, gerçekten de önümüzdeki yıllar için de dahil olmak üzere ECRI'deki en büyük endişelerimizden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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