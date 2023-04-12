ECOWAS'tan Nijerya'da kaçırılan 80 kişinin serbest bırakılması çağrısı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 7 Nisan'da düzenlenen saldırıda kaçırılan en az 80 kişinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, ECOWAS Komisyonunun, 7 Nisan'da Zamfara eyaletinin Wanzamai bölgesinde çoğu çocuk en az 80 kişinin kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kaçırılmasıyla ilgili haberleri büyük endişeyle takip ettiği belirtildi.

Komisyon'un masum çocuklara yönelik bu alçakça terör eylemini şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, çocukların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Komisyon'un Nijerya makamlarına bu iğrenç eylemin faillerini derhal yakalayarak adalete teslim etmeleri çağrısı yaptığı da ifade edildi.

Silahlı kişilerin 7 Nisan'da Zamfara eyaletinin Wanzamai bölgesinde düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 80 kişi kaçırılmıştı.

Saldırganlar, kaçırdıkları kişilerin serbest bırakılması için 30 milyon naira (yaklaşık 1,3 milyon TL) fidye istemiş ve ödenmemesi halinde rehineleri öldürmekle tehdit etmişti.