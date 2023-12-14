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ECOWAS, Nijer'e uygulanan yaptırımları kaldırmayı teklif etti

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ECOWAS Parlamento Başkanı Sidie Mohamed Tunis, Nijer'de yönetime el koyan askeri yönetimin, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakması halinde yaptırımların kaldırılacağını bildirdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Parlamento Başkanı Sidie Mohamed Tunis, Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri yönetimin, alıkonulan eski Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakması halinde Nijer'e uygulanan yaptırımların kaldırılacağını bildirdi.

ECOWAS Parlamento Başkanı Tunis, Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gelen 19 kişilik Sınır Tanımayan Afrikalılar örgütü heyetini kabul etti.

Tunis, görüşmede, askeri yönetime, Bazum ve ailesini koşulsuz serbest bırakması ve ülkenin anayasal yönetime dönmesi için kısa bir geçiş süreci belirlemesi çağrısında bulunan Tunis, söz konusu yönetimin iyi niyeti göstermesi durumunda bu ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılacağını söyledi.

ECOWAS tarafından gösterilen çeşitli çabalara rağmen, askeri yönetimin Nijer'de demokratik yollarla seçilmiş hükümeti görevden almasından bu yana olumlu bir sonuç alınamadığını belirten Tunis, şunları kaydetti:

"Nijer'de olup bitenleri yakından takip ediyoruz. Askeri darbeden sonraki durumu araştırmak üzere bir heyet gönderdik ancak vatandaşlar olarak sizin de müdahalelerinizle etkiyi azaltmaya yardımcı olmanıza ihtiyacımız var."

Nijer'deki darbe

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Ülkede askerin yönetime el koymasının ardından ECOWAS ve bazı Batılı ülkeler Nijer'e çeşitli yaptırım kararları almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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