Üye Girişi
Haberler

ECOWAS Mahkemesi, Nijer'deki askeri yönetimin yaptırım talebini reddetti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesi, Nijer'deki askeri yönetimin, 26 Temmuz'daki darbe nedeniyle ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması talebini kabul etmedi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesi, Nijer'deki askeri yönetimin, 26 Temmuz'daki darbe nedeniyle ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması talebini kabul etmedi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan ECOWAS Mahkemesi Yargıcı Dupe Atoki, Nijer'deki askeri cuntanın ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması talebini reddetti.

Atoki, Nijer'deki cuntanın "anayasaya aykırı bir hükümet değişikliği sonucu" kurulduğunu, bu nedenle ECOWAS'ın üyesi olarak tanınmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Nijer'e yönelik geçici tedbir talebinin kaldırılmasına dair talep, anayasaya aykırı ve tanınmayan bir hükümet tarafından yapıldığı ölçüde kabul edilemez."

Nijer'de askerin 26 Temmuz'da yönetime el koymasının ardından ECOWAS ve bazı Batılı ülkeler, mali işlemlerin askıya alınması, sınırların kapatılması ve Nijer'in varlıklarının dondurulması gibi bu ülkeye yönelik çeşitli yaptırım kararları almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Afrika Hükümet Nijerya Nijer Uluslararası İlişkiler Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 8 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Elazığ depremleri! 8 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Çarkıfeleği kim sunacak, Çarkıfelek ne zaman hangi kanalda? 8 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Bipolar ne demektir? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir? Tedavisi ne kadar sürer? Yaşlılarda bipolar bozukluk belirtileri nedir? Bipolar nedir, belirtileri neler? Bipolar bozukluk geçer mi? 8 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 8 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Tottenham - West Ham maçı CANLI izle! Tottenham - West Ham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title