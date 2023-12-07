ECOWAS Mahkemesi, Nijer'deki askeri yönetimin yaptırım talebini reddetti

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesi, Nijer'deki askeri yönetimin, 26 Temmuz'daki darbe nedeniyle ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması talebini kabul etmedi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan ECOWAS Mahkemesi Yargıcı Dupe Atoki, Nijer'deki askeri cuntanın ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması talebini reddetti.

Atoki, Nijer'deki cuntanın "anayasaya aykırı bir hükümet değişikliği sonucu" kurulduğunu, bu nedenle ECOWAS'ın üyesi olarak tanınmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Nijer'e yönelik geçici tedbir talebinin kaldırılmasına dair talep, anayasaya aykırı ve tanınmayan bir hükümet tarafından yapıldığı ölçüde kabul edilemez."

Nijer'de askerin 26 Temmuz'da yönetime el koymasının ardından ECOWAS ve bazı Batılı ülkeler, mali işlemlerin askıya alınması, sınırların kapatılması ve Nijer'in varlıklarının dondurulması gibi bu ülkeye yönelik çeşitli yaptırım kararları almıştı.