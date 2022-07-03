ECOWAS liderleri, Mali, Gine ve Burkina Faso'ya yönelik yaptırımlara ilişkin toplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ECOWAS liderleri, Mali, Gine ve Burkina Faso'ya yönelik yaptırımlara ilişkin toplandı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
ECOWAS liderleri, Mali, Gine ve Burkina Faso'ya yönelik yaptırımlara ilişkin toplandı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, darbelerin yaşandığı Mali, Gine ve Burkina Faso'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmek için yeniden bir araya geldi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, darbelerin yaşandığı Mali, Gine ve Burkina Faso'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmek için yeniden bir araya geldi.

ECOWAS liderleri, istikrarsız bölgelerinde askeri olarak yönetilen Mali, Gine ve Burkina Faso'ya uyguladıkları yaptırımları gözden geçirmek için Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen ECOWAS Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede, Batı Afrikalı liderlerin olası yaptırımlar da dahil olmak üzere 3 ülkede sivil yönetimi yeniden tesis etmek için zaman çizelgeleri ve diğer garantileri belirleme çabalarını değerlendirmeleri bekleniyor.

ECOWAS, daha önce 4 Haziran'da Gana'nın başkenti Akra'da Mali, Gine ve Burkina Faso'da "darbeler" gündemiyle toplanmış ama örgüt içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle bir karar alınamamıştı.

Mali'de Ağustos 2020 ve Mayıs 2021'de, Gine'de Eylül 2021'de ve ocak ayında Burkina Faso'da darbe gerçekleşmişti. ECOWAS'ın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Mali'de askeri hükümet, anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul etmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

Burkina Faso Batı Afrika Gana Gine Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title