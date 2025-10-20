ECOWAS, Fildişi Sahili'nde Seçimleri Gözlemlemek Üzere 33 Kişilik Heyet Gönderdi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Fildişi Sahili'nde 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı ve genel seçimleri takip etmek üzere 33 kişilik gözlemci heyeti gönderdi.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray'ın, Fildişi Sahili'ndeki cumhurbaşkanı ve genel seçimleri gözlemlemek üzere 33 kişilik bir ekibin gönderilmesini onayladığı belirtildi.

Açıklamada, gözlemci heyete eski Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo'nun liderlik edeceği bildirildi.

Heyetin, ECOWAS Demokrasi ve İyi Yönetişim Ek Protokolü hükümleri doğrultusunda 29 Ekim'e kadar görevde kalacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Misyon Başkanı olarak Osinbajo, barışçıl ve güvenilir bir seçim sürecini desteklemek üzere kilit ulusal paydaşlarla temas kurmak, diğer uluslararası ve yerel gözlemci gruplarıyla işbirliğini geliştirmek ve seçimlerin gidişatını değerlendirmekle görevli seçkin Batı Afrikalılardan oluşan bir ekibe liderlik edecek."

Yaklaşık 32 milyon nüfusa sahip Fildişi Sahili'nde, cumhurbaşkanlığı makamı için 5 adayın yarışacağı aktarıldı.