ECOWAS, bölgesel bankası için 187 milyon dolarlık sermaye tabanı üzerinde anlaştı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler, bölgenin altyapı gelişimini finanse etmek üzere önerilen bölgesel bankası için 187 milyon dolarlık sermaye tabanı üzerinde anlaştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler, bölgenin altyapı gelişimini finanse etmek üzere önerilen bölgesel bankası için 187 milyon dolarlık sermaye tabanı üzerinde anlaştı.

ECOWAS Komisyon Başkanı Omar Alieu Touray, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS Parlamentosu Birinci Olağan Oturumu açılışında konuştu.

Touray, komisyonun, altyapı gelişimini finanse etmek ve bölge için sağlam likidite sağlamak üzere önerilen Batı Afrika Merkez Bankası için sermaye tabanı olarak 187 milyon dolar üzerinde anlaştığını belirtti.

Sermayenin büyüklüğü ve dağılımı ile rezerv havuzlama çalışmalarının tamamlandığını aktaran Touray, "Ancak, rezervlerin bir havuzda toplanmasına ilişkin kriterler, oylama sistemi ve ECOWAS için dayanışma ve istikrar fonunun oluşturulması çalışmaları halen devam ediyor." dedi.

Bölgedeki çatışmaların önlenmesi için 2,6 milyar dolar yatırım çağrısı

Touray, ECOWAS güçlerinin bölgede terörle ve anayasaya aykırı hükümet değişiklikleriyle mücadele etmek üzere konuşlandırılmasının pahalı seçenekler olduğunu belirtti.

ECOWAS üye ülkelerde çatışmaların önlenmesi için 2,6 milyar dolar yatırım yapılması çağrısında bulan Touray, ayrıca komisyonun, küçük silahların ve hafif silahların yayılmasıyla mücadele etmeye devam ettiğini söyledi.???????