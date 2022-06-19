ECOWAS arabulucusu Issafou, Burkina Faso'da temaslarda bulundu

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Burkina Faso arabulucusu Mahamadou Issoufou, geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Yarbay Paul-Henri Damiba tarafından kabul edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Issoufou, ECOWAS adına temaslarda bulunmak üzere geldiği Burkina Faso'da Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Damiba tarafından da kabul edilen Issoufou, Güvenlik ve Savunma Bakanlarıyla da bir araya geldi.

Issoufou'ya ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou da eşlik etti.

Arabuluculuk görevine 4 Haziran'da getirilen aynı zamanda eski Nijer Cumhurbaşkanı olan Issoufou'nun temaslarında anayasal düzene dönülmesi konusunda atılacak adımlar ve ülkede giderek kötüleşen güvenlik durumunu ele aldığı belirtiliyor.

Burkina Faso'da Yarbay Damiba, 24 Ocak'ta yönetime el koymuş, sivil yönetime geçiş sürecinin ise 3 yıl olması kararlaştırılmıştı.