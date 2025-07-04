ECOWAS, AfCFTA Uyumunu Güçlendirmek İçin Eğitim Çalıştayı Düzenledi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) düzenlemeleriyle uyumu güçlendirmek amacıyla bir eğitim ve kapasite geliştirme çalıştayı başlattı.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gambiya'nın başkenti Banjul'da, ECOWAS Ticaret ve Hukuk İşleri Direktörlükleri tarafından organize edilen 4 günlük yüksek düzeyli bir eğitim ve kapasite geliştirme çalıştayına çok sayıda kişi katıldı.

Çalıştay, topluluk bünyesindeki hukuk danışmanlarının, AfCFTA'nın bölgesel ve ulusal düzeyde etkin uygulanmasına katkı sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılmasını hedefliyor.

ECOWAS Ekonomik İşler ve Tarım Komiserliği adına çalıştaya katılan Ticaret Direktörü Kolawole Sofola, burada yaptığı açıklamada, hukukçuların bölgesel bütünleşme sürecindeki stratejik rolüne dikkati çekti.

Sofola, "Bu çalıştay, hayati öneme sahiptir. Entegrasyon sürecimizin yasal güvenceleri olarak sizlerin uzmanlığı, ECOWAS'ın AfCFTA'nın hayata geçirilmesinde öncü rol oynamasını sağlayacaktır." dedi.

ECOWAS Adalet Divanı Başkan Yardımcısı Yargıç Sengu Mohamed Koroma ise ECOWAS Komisyonu'na teşekkür ederek, Divan'ın yargı yetkisi çerçevesinde AfCFTA'nın uygulanmasına tam destek vereceğini kaydetti.