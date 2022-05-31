Ecovacs DEEBOT N8 ve T9 inceleme! - Haberler

Ecovacs Robotics yüzeyi derinlemesine temizleyen ve çok sayıda özelliği ile temizliği kolaylaştıran robot süpürge modelleri DEEBEOT T9 ve DEEBOT N8 ile Türkiye pazarına resmi girişini yaptı. Dünya çapında 20 milyondan fazla ev halkı tarafından tercih edilen Ecovacs ne sunuyor? Ecovacs DEEBOT N8 ve T9 inceleme videosu ile karşınızdayız.

Ecovacs DEEBOT N8 ve T9 inceleme!

DEEBOT T9, zemin temizliğinde mükemmel bir performans sağlamak için süpürme ve paspaslama özelliklerini oda spreyi ile bir araya getiren ilk robot süpürge modeli olarak dikkat çekiyor.

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Gerçek zamanlı engel algılama ve engellerden kaçınma teknolojisi TrueDetect 3D 2.0, hassas navigasyon sağlayan TrueMapping 2.0, derinlemesine temizlik yapan OZMO Pro 2.0 teknolojisiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.

Kullanıcı dostu ECOVACS HOME uygulamasında bulunan 3 Boyutlu Haritalama gibi özelliklerle donatılan DEEBOT T9, her zamankinden daha güçlü, daha akıllı ve daha sessiz çalışıyor.

TrueMapping 2.0 hassas gezinme özelliği ile birlikte DEEBOT T9, herhangi bir iç mekan ortamının düzenini öğrenebiliyor. Evin ana hatlarını doğru bir şekilde tanımlıyor ve temizlik rotasını kesintisiz bir şekilde gerçek zamanlı olarak ezberliyor.

Gelişmiş ECOVACS HOME uygulaması, optimum temizlik yolları sağlayarak performansı ve temizlik verimliliğini artırıyor. Yeni oda spreyi özelliği ise kullanıcılara oldukça ferahlatıcı bir temizlik deneyimi sunuyor.

OZMO™ Pro 2.0 Elektrikli Salınımlı Paspaslama Sistemi ile DEEBOT T9, kullanıcılara daha sessiz, daha güçlü ve daha verimli süpürme ve paspaslama özelliklerini bir arada sunuyor. T9, 3000Pa yüksekliğinde güçlü bir emiş performansına sahip.

Ayrıca geliştirilmiş elektrikli salınımlı paspası, hassas moduyla dakikada 480 defaya kadar titreşerek elektronik paspasla kıyaslanabilir güce erişiyor. Her iki özellik de robot süpürgenin inatçı lekelerin üstesinden kolaylıkla gelmesini sağlıyor.

DEEBOT T9 kendi içindeki oda spreyi ile zeminlerdeki küf ve evcil hayvan kokularını gidererek tüm evin havasını hızla tazeleyebiliyor. DEEBOT'un mobil sistemine bağlanan oda spreyi, kullanıcılara geleneksel temizliğin ötesine geçen bir süpürme ile birlikte hoş koku deneyimi de sunuyor. Üç çeşit koku içeren ve 60 güne kadar dayanabilen oda spreyi değiştirilebilir kapsüllerden oluşuyor. Kullanıcılar, ECOVACS HOME uygulamasını kullanarak oda spreyini açıp kapatabiliyor ve kullanım ömrünü uzatabiliyor.

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DEEBOT N8 özellikleri

DEEBOT N8, kullanıcının rolünü azaltarak aileler için güvenli ve sorunsuz bir temizlik deneyimi sunuyor. ECOVACS'ın lider TrueDetect 3D engel algılama ve engellerden kaçınma teknolojisi, TrueMapping lazer tabanlı haritalama ve navigasyon teknolojileri ile güçlendirilen DEEBOT N8, daha güçlü, sorunsuz ve otomatikleştirilmiş bir temizleme deneyimi sunuyor.

TrueDetect 3D teknolojisiyle güçlendirilen DEEBOT N8, 3 boyutlu yapılandırılmış ışık teknolojisi ve 3 boyutlu tarama algoritması kullanarak robotun oda çevresini son derece hassas bir şekilde taramasına ve çarpışmalardan, sıkışmalardan veya dolaşıklıklardan kaçınmasına olanak sağlıyor. 3 boyutlu görüntü oluşturmak için boşluk ve nesneleri neredeyse milimetrik düzeyde hızlı ve doğru bir şekilde tarayabiliyor.

Devrim niteliğindeki Basınç Tutma Sistemi, şaşırtıcı derecede düşük gürültü seviyesi ile hem enerji verimliliği hem de yüksek bir süpürme basıncı sağlıyor. MAX+ modu ile DEEBOT N8'in 2600Pa'ya çıkarılan ekstra emiş gücü ise çok daha iyi temizlik sonuçları sunuyor. Hareket Eden Fırça 2.0, derin çatlaklarda biriken tozu bile içine çekebilen en yeni süspansiyon ve fırça tasarımına sahip.

OZMO™? Paspaslama Sistemi, su deposunu doldurmak için robotun defalarca durdurulmasına gerek kalmadan tüm evi verimli bir şekilde temizliyor. DEEBOT N8'deki sensörler, daha güvenli ve daha derin bir temizlik sürecini garanti etmek için paspas modu veya bez nemlendirme özelliğini devre dışı bırakma arasında otomatik olarak geçiş yapıyor.

DEEBOT N8 ayrıca tek kullanımlık paspas ve lekeleri etkin bir şekilde çıkaran ve zeminleri temiz tutan özel bir temizleme formülü ile birlikte geliyor. Zeminlere taze ve doğal bir koku bırakarak bakterilerin %99,26'sını yok edebiliyor.

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