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Eceabat'ta Zeytin Üretimine Eğitim Desteği

Eceabat'ta Zeytin Üretimine Eğitim Desteği
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Eceabat Zeytin Üreticileri Derneği tarafından hazırlanan proje, zeytin üreticilerine yönelik eğitimler ve destekler sunmayı hedefliyor. 'Temel Zeytin Üretimi' konulu ilk eğitim, uzmanlar tarafından gerçekleştirildi.

Eceabat Zeytin Üreticileri Derneğince hazırlanan "Bu Topraklarda Zeytin Üretmek Tarihsel ve Sosyal Sorumluluğumuzdur" isimli proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2024 yılı hibe programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat Kaymakamlığı, Eceabat Belediyesi ve Eceabat Ziraat Odasınca destek sağlanan projeyle, bölgedeki zeytin ve zeytinyağı üreticilerine yönelik eğitim, gezi ve zeytin kasası temini planlanıyor.

Projenin ilk ayağı olan "Temel Zeytin Üretimi" konulu eğitim, Tarihi Alan Başkanlığı konferans salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarınca zeytin yetiştiriciliği, zeytin hastalıkları, zeytinyağı, evde zeytin yapımı ile ilgili dernek üyeleri ve bölge halkına eğitim verildi.

Eğitim soru cevap bölümüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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