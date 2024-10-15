Eceabat'ta 79 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 79 kaçak göçmen, 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Eceabat'ın Kabatepe açıklarında dün sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli görülen yelkenli tekne durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde 79 kaçak göçmen ile Moldova uyruklu organizatör şüphelileri S.G. (20) ve G.G. (20) yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan haklarında işlem yapılan S.G. ve G.G. adliyeye sevk edilirken, yelkenli tekneye el konuldu. 79 kaçak göçmen ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.