Ecdc: Virüslerin Birlikte Dolaşımı AB'nin Sağlık Sistemi Üzerinde Baskı Oluşturuyor

STOCKHOLM, 13 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Pazartesi günü, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) sağlık sistemlerinin gelecek aylarda "önemli ölçüde baskı" ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

STOCKHOLM, 13 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Pazartesi günü, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) sağlık sistemlerinin gelecek aylarda "önemli ölçüde baskı" ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

ECDC, Pazartesi günü yayınlanan son risk değerlendirmesinde, baskının solunum sinsityal virüs ( Rsv ), grip ve SARS-CoV-2 virüslerin "eşzamanlı olarak dolaşımda" olmasından kaynaklanacağını belirtti.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, "Sosyal toplantılar, alışveriş ve seyahat gibi faaliyetlerin arttığı yıl sonu Noel ve yılbaşı tatilleri, RSV ve diğer solunum yolu virüslerinin bulaşması açısından önemli ek riskler oluşturuyor" dedi.

Çok sayıda AB/AEA ülkesinde yüksek oranda RSV dolaşımı görülürken RSV enfeksiyonuna bağlı ciddi akut solunum yolu enfeksiyonlarının sayısı da artıyor.

ECDC, yılın bu zamanında RSV enfeksiyonlarının alışılmışın dışında bir durum olmadığını ancak bu yıl pandemi öncesi döneme göre daha erken ve daha yüksek sayılarda ortaya çıktığını ve orantılı olarak daha fazla çocuğu etkilediğini söyledi.

AB/AEA ülkeleri aynı zamanda erken bir grip mevsimi ve haftalardır düşen vakalar ve hastaneye yatışlardan sonra Kovid-19'un yeniden canlanmasına tanık oluyor.

Artan hastaneye yatış sayısına ek olarak, RSV, grip virüsü, SARS-CoV-2 ve diğer solunum yolu virüslerinin eşzamanlı dolaşımı, hastalık izni nedeniyle personel sıkıntısına yol açabilir.

ECDC, özellikle yoğun bakım ünitelerinde hastalar için yeterli personel oranını korumanın hasta güvenliği ve sağlık hizmeti kalitesinin sürdürülmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ammon, "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda sağlık sistemlerimiz üzerinde ciddi baskı riski nedeniyle sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine ve sağlık çalışanlarının desteklenmesine öncelik verilmelidir. Risk gruplarının grip ve Kovid-19'a karşı aşılanması da bir öncelik olmalıdır" dedi.