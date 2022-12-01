Ecdc: Salmonella Mbandaka St413 Salgınının Tavuk Etiyle Olası Bağlantısı Var

STOCKHOLM, 1 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Çarşamba günü, yedi Avrupa Birliği (AB)/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkesi, İngiltere ve İsrail'de gelişen Salmonella Mbandaka ST413 salgınının tavuk eti tüketimiyle olası bağlantılarının olduğunu bildirdi.

STOCKHOLM, 1 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Çarşamba günü, yedi Avrupa Birliği (AB)/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkesi, İngiltere ve İsrail'de gelişen Salmonella Mbandaka ST413 salgınının tavuk eti tüketimiyle olası bağlantılarının olduğunu bildirdi.

ECDC tarafından yayınlanan basın açıklamasında, "Finlandiya ve İngiltere'den vaka görüşmelerine dayanılarak, yemeye hazır tavuk ürünleri veya taze tavuk eti (sandviç ve dürümlerde kullanılanlar gibi) olası enfeksiyon araçlarıdır" denildi.

Soruşturmaların ardından, Finlandiya'daki gıda güvenliği kurumunun şüpheli hazır gıda ürünleriyle bir Estonyalı şirket arasında bağlantı kurduğu, ancak bu bağlantının, serilerin tanımlanması ya da mikrobiyolojik kanıtlarla doğrulanmadığı belirtildi. Öte yandan, farklı tedarikçilerden işlenmiş tavuk eti alan Estonyalı şirketin, enfeksiyon kaynağı olarak bir rolünün tespit edilemediği vurgulandı.

İnsan izolatlarının tüm genom diziliminden elde edilen epidemiyolojik veriler ve mikrobiyolojik kanıtların, farklı gıda dağıtım zincirleri aracılığıyla birçok aktif kaynak bulunduğunu ve muhtemelen tedarik zincirinin yukarısında ortak bir kaynak olduğunu gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, kaynak belirlenip kontrol altına alınana kadar AB/AEA'da yeni vakaların ortaya çıkmasının muhtemel görüldüğünün altı çizildi.

8 Kasım itibariyle Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Hollanda, İngiltere ve İsrail'de 196 vaka bildirildi. İngiltere'de 19 vaka hastaneye kaldırıldı, beş vakada septisemi görüldü ve bir vaka ölümle sonuçlandı.