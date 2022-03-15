ECCAR, Konak'ı Avrupa'ya tanıttı

UNESCO'nun girişimiyle 2004 yılında kurulan Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonu (European Coalition of Cities Against Racism-ECCAR), resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında Konak Belediyesi'ne yer verdi. Paylaşımında Konak Belediyesi'nin 2021 yılı Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Entegrasyon Ödülü'nü kazandığını hatırlatan ECCAR, belediyenin Roman vatandaşlara yönelik, istihdam yaratan çalışmalar yürüttüğünü aktardı. "ECCAR üye şehri Konak'ın ödülü kazandığını duyurmaktan gurur ve mutluluk duyuyor" sözleriyle Konak Belediyesi'ni tebrik eden ECCAR, paylaşımında belediyenin yaptığı çalışmalara yer vererek, Avrupa'dan yaklaşık 200 üye şehrine Konak Belediyesi'ni ve Konak'ı tanıtmış oldu.

"Konak çok motive oldu"

ECCAR'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Konak Belediyesi'ni tebrik ediyoruz! Konak, bu önemli konuda çok motive oldu ve Roman karşıtlığı üzerine bir ECCAR çalışma grubu başlattı. Kısa süre sonra çalışmalarına başlayacak bu çalışma grubu için ECCAR ofisi ve Konak sıkı temas halinde!"

Konak Belediyesi, ECCAR'a 2021 yılında üye oldu. Şehirlerin ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı konularında tecrübelerini paylaşacağı bir ağ olarak kurulan ECCAR'ın Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden yaklaşık 200 üyesi bulunuyor. Konak Belediyesi, koalisyonla birlikte özellikle ırkçılığa ve dezavantajlı gruplara yönelik uluslararası çalışmalar yapılması ve bu kapsamda yapılacak uluslararası toplantılara katılım sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.

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