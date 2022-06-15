ECB, yüksek borçlu Avro Bölgesi üyelerine yardımcı olacak yeni bir araç geliştirecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ECB, yüksek borçlu Avro Bölgesi üyelerine yardımcı olacak yeni bir araç geliştirecek

AA - Bahattin Gönültaş - Güncel
 - Güncelleme:
ECB, yüksek borçlu Avro Bölgesi üyelerine yardımcı olacak yeni bir araç geliştirecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni bir borç krizi endişelerine karşı, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirmesinde esneklik uygulanacağını ve ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç...

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni bir borç krizi endişelerine karşı, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirmesinde esneklik uygulanacağını ve ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç geliştireceğini bildirdi.

Mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün planda olmayan bir toplantı gerçekleştiren ECB'den yapılan açıklamada, para politikasında kademeli olarak normalleştirme sürecinin başlatıldığı Aralık 2021'den bu yana, ECB'nin Yönetim Konseyi'nin "ayrışma risklerine" karşı harekete geçme taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Pandemi, Avro Bölgesi ekonomisinde, para politikası normalleştirmenin dengesiz aktarımına katkı yapan kalıcı kırılganlıklar bıraktı" denildi.

Bankasın açıklamasında, bu değerlendirme kapsamında ECB Yönetim Konseyi'nin para politikası aktarım mekanizmasının işleyişini korumak amacıyla, bankanın PEPP portföyünde bulunan varlıkların ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesinde esnek şekilde hareket edilmesine karar verdiği belirtildi.

Buna ek olarak ECB Yönetim Konseyi'nin Eurosystem Komiteleri, ECB hizmetleri ile birlikte Yönetim Konseyi'nin değerlendirmesine sunulacak yeni bir ayrışma önleme aracının dizayn edilmesinin hızlandırılmasıyla görevlendirildi.

ECB, 9 Haziran'da yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali vermişti. Bundan sonra Avro bölgesinde devlet tahvili getirileri yükseldi.

ECB'nin özellikle İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Avro Bölgesi ülkelerinde borçlanma maliyetlerindeki bu artışı sınırlamak için herhangi bir somut planının olmaması tahvil satışlarını artırmıştı.

Bugün ECB'nin mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere toplanacağı haberi ile düşüşe geçen İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,19'dan yüzde 3,76'ya kadar geriledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title