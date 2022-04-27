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ECB, Romanya Merkez Bankası ile repo hattını uzattı

AA - Bahattin Gönültaş - Güncel
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ECB, Romanya Merkez Bankası ile repo hattını uzattı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Romanya Merkez Bankası ile oluşturulan repo hatlarının 9 ay uzatıldığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Romanya Merkez Bankası ile oluşturulan repo hatlarının 9 ay uzatıldığını bildirdi.

ECB'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik Romanya Merkez Bankası için açılan 4,5 milyar avroluk repo imkanının 15 Ocak 2023'e uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2020'de oluşturulan repo hattının 31 Mart 2022'de sona erdiği belirtilerek, uzatılan hattın amacının, Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik gerilimler bağlamında merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.

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AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Romanya, Ocak, Güncel, Haberler

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