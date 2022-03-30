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ECB Başkanı Lagarde, kısa vadede daha yüksek enflasyon ve düşük büyüme bekliyor

AA - Bahattin Gönültaş - Güncel
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ECB Başkanı Lagarde, kısa vadede daha yüksek enflasyon ve düşük büyüme bekliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürmesi halinde ekonomik maliyetinin yüksek olacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Rusya- Ukrayna savaşının uzun sürmesi halinde ekonomik maliyetinin yüksek olacağını söyledi.

Güney Kıbrıs Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lagarde, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Avro Bölgesi'ndeki ekonomik görünümü "gölgelediğini" belirtti.

Savaşın güven kaybına neden olduğunu, enerji ve gıda fiyatlarını artırdığını belirten Lagarde, "Avrupa zor bir döneme giriyor. Kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha yavaş ekonomik büyüme ile karşı karşıya kalacağız." dedi.

Lagarde, bu etkilerin ne kadar büyük olacağı ve ne kadar süreceği konusunda önemli bir belirsizlik bulunduğunu aktararak, "Savaş (Rusya Ukrayna savaşı) ne kadar uzun sürerse maliyetlerin o kadar yüksek olması muhtemel." ifadesini kullandı.

Şirketlerin yatırımlarının savaşla gelen belirsizlikten etkilenmesinin muhtemel olduğunu vurgulayan Lagarde, devam eden savaş bağlamında gereken her türlü eylemi değerlendireceklerini kaydetti.

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AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

Merkez Bankası, Enflasyon, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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