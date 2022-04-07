ECB Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19'a yakalandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Lagarde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaptırdığı testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Lagarde, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve iyileşene kadar Frankfurt'taki evinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Lagarde, hastalığının ECB operasyonları üzerinde bir etkisi olmayacağını da vurguladı.