ECB Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19'a yakalandı
AA - Bahattin Gönültaş - Güncel
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Lagarde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaptırdığı testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Lagarde, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve iyileşene kadar Frankfurt'taki evinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
Lagarde, hastalığının ECB operasyonları üzerinde bir etkisi olmayacağını da vurguladı.
AA / Bahattin Gönültaş - Güncel