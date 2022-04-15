ECB Anketi: Avro Bölgesi, savaşın etkisiyle daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyonla karşı karşıya

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi'ne göre yıllık harmonize enflasyon beklentisi yüzde 3'ten yüzde 6'ya yükselirken, büyüme tahminleri yüzde 4,2'den yüzde 2,9'a geriledi.

Bu yılın ikinci çeyreği için ECB Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçları açıklandı.

Ankete göre, Rusya- Ukrayna savaşının maliyetleri artırdığı, tedarik zincirlerini bozduğu ve ekonomik güveni sarstığı için Avro Bölgesi ekonomisi iki yıl daha yavaş ekonomik büyüme ve daha yüksek enflasyonla karşı karşıya kalacak.

Bu yıl için yıllık harmonize enflasyon tahmini yüzde 3'dan yüzde 6'ya yükseldi. 2023 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e çıkan harmonize enflasyon tahmini, 2024 için ise yüzde 1,9'da kaldı.

Bu yıla ilişkin enflasyon tahmininin, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın enflasyon hedefinin çok üzerinde olması dikkati çekti

Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri ise 0,1 puan artarak yüzde 2,1 oldu.

ECB açıklamasında, "Kısa vadeli görünümle ilgili olarak, katılımcılar yüksek enflasyonu talep artışından ziyade öncelikle maliyet kaynaklı olarak gördüler. Ukrayna'daki çatışmanın, zirve yaptığına yönelik belirtileri göstermeye başlayan fiyat baskılarını yeniden artırdığı değerlendirildi." ifadesini kullanıldı.

Ankete katılanların, Avro Bölgesi için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerinin ise Rusya-Ukrayna savaşı ile aşağı yönlü revize olması dikkati çekti.

İkinci çeyrekte, geçen çeyreğe göre 2022 ve 2023 büyüme tahmininde sırasıyla 1,3 puan ve 0,4 puan aşağı yönlü revize görüldü. Bu yıl için yüzde 2,9 ve 2023 için yüzde 2,3 büyüme öngörüldü. Ortalama uzun vadeli GSYH büyüme tahmini ise yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e çekildi.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri ise 2022, 2023 ve 2024 yılları için aşağı yönlü revize edilerek, sırasıyla 6,9, 6,8 ve 6,7 oldu. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise 0,1 puan aşağı yönlü revize edilerek yüzde 6,6'ya çekildi.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 1-4 Nisan'da yapıldı ve 58 profesyonel katıldı.

Ekonomistlerin tahminleri, para politika yapıcıları tarafından yakından takip edilirken, para politikasının oluşturulmasında önemli bir faktör olarak görülüyor.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde, şubatta yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışı etkilemesiyle martta yüzde 7,5'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.