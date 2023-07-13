Ebru Yaşar, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı
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Ebru Yaşar, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser yaklaşık 2 saat sürdü.
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Ebru Yaşar sahne aldı.
Yaşar, konserde aralarında "Cumartesi", "Sekiz ile Dokuz", "Bu Sahilde" ve "Gözlerimde Gece Oldu"nun bulunduğu sevilen şarkılarını dinleyicilerle birlikte seslendirdi.
Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleştirilen konser, yaklaşık 2 saat sürdü.
Sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada hayranlarına, "Teşekkür ediyorum, sizlerle olmak o kadar keyifli ki anlatamam size. Şu anda inanılmaz mutlu ve keyifli bir yerdeyiz İstanbul'dayız, Boğaz'dayız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel