Ebru Sanatçısı Emine Elmas, Türkiye'de 'Yılın Ahisi' Seçildi

Bursa'daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren ebru sanatçısı Emine Elmas, hobi olarak başladığı bu sanatta Türkiye'de "yılın ahisi" seçilmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 15 yıl önce hobi olarak ebru sanatına başlayan Elmas, icazet aldıktan sonra eserler üretip öğrenci yetiştirmeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına da layık görülen Elmas, sanatını Ticaret Bakanlığınca Türkiye'de "yılın ahisi" seçilerek taçlandırdı.

Bursa'daki atölyesinde geleneksel yöntemlerle keten ve pamuk gibi ham maddelerden kendi yaptığı kağıtlar üzerine ebru eserleri üreten Elmas, bir yandan da bu sanata gönül veren gençlere ulaşmak için eğitim programları düzenliyor.

Yurt içi ve yurt dışına çok sayıda eser gönderen Elmas, AA muhabirine, bugüne kadar sanatı ve verdiği eğitimlerle ön planda olduğunu söyledi.

Sanatı özellikle gençlere öğretmeye çalıştığını anlatan Elmas, "Bazen kendi kendime isyan ettim, 'bu kadar emek harcıyorum, hiç kimse görmüyor, hiç mi beni anlamıyorlar?' Kimsenin destek olmadığını düşünmüştüm. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Fahrettin Bey (Fahrettin Bilgit) bana bir gün 'Ben sizi Bursa'nın ahisi olarak, aday olarak göstermek istiyorum' dediği zaman onur duydum." dedi.

Elmas, Bursa'da "yılın ahisi" ünvanını almanın sevincini yaşarken Türkiye'de "yılın ahisi" seçilmesiyle mutluluğunun katlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu konuda. Ben somut olmayan kültürel miraslarımızdan olan ebru sanatı ve geleneksel yöntemle üretilen kağıt zanaatkarıyım. Ebru sanatı biliyorsunuz gelenekli bir sanat. Bu sanatın özünde sadece ebruyu öğrenmek yok. Ebrunun içeriğine girmek lazım. Yani ebru yapabilmek için sabır, özveri gerekiyor. Ben elimden geldiğince öğrencilerime önce sabrı öğretiyorum. Daha sonra ebru sanatının inceliklerini öğretmeye başlıyorum. Çok kısa bir sürede öğrenecek bir şey değil gerçekten."

Geleneksel sanatların gönül verilerek öğrenilebileceğini vurgulayan Elmas, "Ben günümün en az 10 saatini atölyede geçiriyorum çünkü burada huzurluyum. İstediğim, arzu ettiğim sanatla uğraşıyorum ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Elmas, ebru sanatının ahilik geleneğine çok uyduğunu belirterek, "Ben içine girdikten sonra anladım bire bir örtüşüyor aslında ahilik ve gelenekli sanatlarımız. Bizim sanatlarımızda da edep vardır, sabır vardır, güler yüzlü olmak vardır. Ahiliğin geleneğinde de böyle, hoşgörülü olmak, mütevazı olmak, sabırlı olmak, kesinlikle birebir örtüşüyor." ifadesini kullandı.

"Emine Elmas 81 ilin ahileriyle yarıştı"

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ise Elmas'ın Türkiye'de "yılın ahisi" seçilmesinin kendilerine büyük gurur yaşattığını dile getirdi.

Emine Elmas'ın, ebru sanatını icra ettiğini anlatan Bilgit, "Ebru sanatı, hepimizin bildiği gibi suyun üzerine boya damlatılarak oluşturulan desenlerin bir kağıt veya başka bir zemin üzerine aktarılarak yapıldığı Türk sanatıdır. Bu, ülkemiz açısından da çok önem arz ediyor. Esnaf teşkilatımız, BESOB olarak da biz buna çok önem verdik. Bildiğimiz kadarıyla Bursa'da da ilk kez bir kadın yılın ahisi seçiliyor." dedi.

Bilgit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa'da yılın ahisi seçildi ancak bizim bir heyecanımız vardı. Biz bunu Türkiye gündemine taşımak istedik. Emine Elmas 81 ilin ahileriyle yarıştı. Türkiye'de yılın ahisi Bursa'dan çıkmış oldu. Hem Emine Elmas'ı hem de esnaf teşkilatlarımızı kutluyorum. Bizim özümüzde malum esnaflık vardır. Farklı farklı mesleklerden olsak da özümüz esnaflıktır efendim. Ahiliğin değerleri, erdemleri bizim ana kurallarımız, düsturumuzdur."