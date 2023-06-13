Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı

Dolandırıcılık şikayeti üzerine gözaltına alınan iş insanı Uğur Akkuş, müştekinin zararını gidermesi üzerine serbest bırakıldı. Akkuş'un, Şişli'deki ofisinde kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla şikayetçi olan Ömer A'nın 500 bin dolarını aldığı ve Fransa'ya kaçtığı iddia ediliyor.

DOLANDIRICILIK şikayeti üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş serbest bırakıldı. Akkuş'un müştekinin zararını gidermesi üzerine şikayetinden vazgeçmesi gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hakkındaki şikayet nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Uğur Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akkuş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra müştekinin zararını gidermesi ve şikayetin geri alınması nedeniyle serbest bırakıldı.

500 BİN DOLAR VERMİŞUğur Akkuş'un 31 Mayıs günü Şişli'deki ofisinde şikayetçi Ömer A'nın 500 bin dolar parasını kripto paraya çevirmek için verdiği, Akkuş'un parayı ofiste çalışan iki kişiye bankaya yatırmaları için verdiği ancak bir daha kendilerinden haber alınamadığı iddia edildi. Akkuş'un olay sonrası Fransa'ya gittiği, 11 Haziran'da Türkiye'ye dönüş yapacağının öğrenilmesi üzerine savcılıkça gözaltına alınması talimatı nedeniyle havalimanında yakalandı. Diğer şüpheliler ise adreslerinde yakalandı.