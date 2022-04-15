EBRD'den TSKB'ye 53,5 milyon avroluk kredi temini - Haberler

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EBRD'den TSKB'ye 53,5 milyon avroluk kredi temini

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Güncel
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EBRD'den TSKB'ye 53,5 milyon avroluk kredi temini

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve donörlerinden Türkiye genelinde yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman sağlanması amacıyla bugün 53,5 milyon avro tutarında "GEFF-Green Economy Financing Facility" kredi sözleşmesi imzaladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve donörlerinden Türkiye genelinde yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman sağlanması amacıyla bugün 53,5 milyon avro tutarında "GEFF-Green Economy Financing Facility" kredi sözleşmesi imzaladı.

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın EBRD ve donörleri olan Clean Technology Fund (CTF), EBRD Shareholder Special Fund (SSF), the Turkey-EBRD Cooperation Fund'tan Türkiye genelinde yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman sağlanması amacıyla bugün 53,5 milyon avro tutarında "GEFF-Green Economy Financing Facility" kredi sözleşmesini imzaladığı bildirildi.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Güncel

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