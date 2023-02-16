EBRD'den depremin ekonomik etkisine dair açıklama

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Perşembe günü yayınladığı raporda Türkiye'de meydana gelen deprem sonucunda ortaya çıkan kaybın ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1'ine ulaşabileceğini söyledi.Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve toplam 10 ilde etkili olan depremlerin Türkiye'ye muhtemel ekonomik sonuçlarına yönelik bir değerlendirme yaptı.

Banka, Perşembe günü yayınladığı raporunda Türkiye'de meydana gelen depremin potansiyel ekonomik etkilerinin ülkenin bu yılki gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1'ine ulaşmasının beklendiğini belirtti.

EBRD raporunda bu yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden yapılandırma çabalarından beklenen canlılığın altyapı ve tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkiyi dengeleyeceği belirtildi. Raporda depremlerin potansiyel ekonomik etkilerinin ülkenin bu yılki gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1'ine ulaşmasına yönelik tahminin, "makul bir tahmin" olduğu belirtildi.

EBRD baş ekonomisti Beata Javorcik "Deprem büyük ölçüde tarım alanlarını ve hafif imalatın olduğu bölgeleri etkiledi. Bu nedenle (etkinin) diğer sektörlere yayılması sınırlı" ifadelerini kullandı. EBRD fonlarının en büyük alıcısı olan Türkiye için 2023 yılında büyüme tahmini yüzde 3,5'ten yüzde 3'e düşürüldü. Ancak bu tahminde depremin etkisi göz önünde bulundurulmadı.

Ekonomik kırılganlıklar

Banka, artan dış finansman gereksinimlerinin ve 2023'teki seçimlere ilişkin siyasi belirsizliğin önemli ekonomik kırılganlıklar yarattığını kaydetti. Türkiye'de meydana gelen deprem, Haziran ayına kadar yapılması gereken seçim planlarını altüst ederken, ülke içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti ve muhalefet arasında seçimlerin ertelenmesi olasılığı konusunda büyük bir tartışma başlattı.

Raporda "Türk Lirası'ndaki değer kaybı 2015'ten bu yana enflasyonun üzerinde seyrediyor ve Dolar bazında düşen maliyetler nedenliyle Türkiye'nin ihracatı hızlı bir şekilde artıyor" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ekim 2022'de yayınladığı Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu'na göre Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının 2023 yılında 942 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Rtr / SSB, EC