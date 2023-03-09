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EBRD'den deprem bölgesi için 1,5 milyar euro yatırım kararı

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EBRD'den deprem bölgesi için 1,5 milyar euro yatırım kararı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için önümüzdeki iki yıl içinde 1,5 milyar euroya varan yatırım yapacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için önümüzdeki iki yıl içinde 1,5 milyar euroya varan yatırım yapacak.Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için yapacağı yatırımla ilgili açıklamada bulundu.

Merkezi Londra'da bulunan EBRD, söz konusu bölgelere önümüzdeki iki yıl içinde 1,5 milyar euroya varan yatırım yapacağını duyurdu.

Yapılacak yatırım, depremlerden etkilenen işletme ve bireylere yönlendirilmesi amacıyla Türkiye'deki bankalara sağlanacak 600 milyon euroluk krediyi ve yeniden inşa için çalışacak şirketlere verilecek borçları içeriyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, hasar tamiri ve binaların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili olarak da küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman ve danışmanlık sağlayacak.

Banka, depremlerin bölgeye verdiği fiziki hasarın 34 milyar dolar olduğunu, yeniden inşa maliyetinin ise bunun iki katını bulacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin Türkiye'de yol açtığı hasarın 100 milyar doları aşacağı tahmininde bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkilisi Louisa Vinton, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış toplanması amacıyla 16 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek uluslararası konferans için de 100 milyar dolar olarak hesaplanan geçici verinin esas alındığını söylemişti.

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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