Ebrar Sitesi A Blok Deprem Davası Başladı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok'ta 58 kişinin ölümü, 18 kişinin de yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı, Ahmet Doğan ile Atilla Öz bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanıklar M.A.Ö. ve M.T. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında, Ebrar Sitesi A Blok'un Lalezar Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapıldığını belirterek, "Bu kooperatifin bağımsız bölüm sayısınca üyesi vardı. Bu inşaat kooperatif tarafından yaptırıldı. Müteahhit ile ilgisi yoktur ve bende bu kooperatifin normal bir üyesiyim, bundan dolayı benim için asli kusurlu denmesi mümkün değil." dedi.

Eskiden bu yana kooperatifçi olduğunu ve A Blok ile alakası olmadığını savunan Tepebaşı, şöyle konuştu:

"Ben o dönemde Başak Yapı Kooperatifi'nin yöneticisiydim. Lalezar Konut Yapı Kooperatifi'nin yöneticileri benim yakınımdır. İsraf olmasın diye kooperatifler olarak ortak bir ofis kullanıyorduk. İddianamede müşteki ifadelerine ve kişi beyanlarına bakarak müteahhit olduğum ve asli kusurlu olduğum belirtilmekte. Fakat benim kooperatife sadece üye olduğum, inşaat ruhsatında, sigortada, ticaret ve sanayi odasında ve diğer resmi evraklarda açık olarak dururken kooperatifçe yapıldığı belliyken, yasal delillere bakılmadan bana asli kusurlu denilmektedir. Bu deprem asrın depremi olarak kayıtlara geçti. Bu şiddette ve arka arkaya olan bir deprem tarihte görülmemiştir. Deprem uzmanları bu deprem için 'Hiroşima'ya atılan atom bombasının 5 katı' diyor. Ben 38 yılımı okullarda doğruyu yanlışı öğretmekle geçirdim. Şu anda kendi suçumun ne olduğunu anlamıyorum. 80 günü aşkın bir süredir cezaevindeyim ve sağlığımı kaybettim. Beraatımı istiyorum."

Sanık Atilla Öz de hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek Lalezar Konut Yapı Kooperatifi'nin kurucusu olmadığını, kendisinden önce 4-5 defa yönetim kurulunun değiştiğini ve 1995 yılında yönetim kuruluna seçildiğini dile getirdi.

Depremde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok için Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun eksik ve hatalı olduğunu savunan Öz, "Çok büyük bir deprem yaşadık. Arka arkaya olan bu depremler bilim adamlarını dahi şaşırtmıştır. Yıkıcı depremler 100 saniye kadar sürmüştür." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Doğan ise kendisinin de depremzede olduğunu, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yakınlarını kaybettiğini söyledi.

Ebrar Sitesi A Blok'un inşaatına başlandığı 1995 tarihinde Siirt'te öğretmen olarak görev yaptığını ifade eden Doğan, "1999 yılının sonuna kadar Kahramanmaraş'a hiç gelmedim. Benim bu bina ile ilgim ve alakam yoktur." dedi.

Tanık olarak dinlenen Tevfik Tepebaşı'nın kardeşi Ahmet Tepebaşı da ağabeyinin mesleğinin öğretmen olduğunu ve kooperatif yönetiminde olduğunu bildiğini ifade etti.

Tepebaşı, "Ebrar M blokta ev aldım ve sık sık bu kooperatif ofisine gidiyordum. Üyelerin para yatırdığına bizzat şahit oldum. A Blok kooperatif tarafında yapıldı. Fiilen kardeşimin bu işi yaptığını bilmiyorum." diye konuştu.

"Site yapılmadan önce arazi patlıcan, pamuk ve marul tarlası olarak kullanılıyordu"

Mahkemeye müşteki olarak katılan İsmail Korkmaz da yapım aşamasına şahit olduğu Ebrar Sitesi A Blok'ta anne ve babasının hayatını kaybettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Binaların temelleri su alıyordu ve bir ay kimse müdahale etmiyordu. Ebrar Sitesi A Blok'a ilk taşınanlardanız. Site yapılmadan önce arazi patlıcan, pamuk ve marul tarlası olarak kullanılıyordu. Sanıklar 'binayı biz yapmadık' diyor ama benim gördüğüm Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz ve Mustafa Timurbanga'dır. İnşaatlarla ilgili bu isimlerle muhatap oluyorduk. Sonradan da Ahmet Doğan bunların arasına katıldı."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.