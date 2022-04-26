Ebola salgını ilan edilen Kongo'da ikinci ölüm görüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 3 gün önce Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinde salgından dolayı ikinci ölüm yaşandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ebola salgını ilan edilen Ekvator eyaletinin başkenti Mbandaka'da ikinci ölüm görüldü.

Hayatını kaybeden hastanın ilk vaka ile temaslı bir kişi olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden 2 hasta ile temaslı 100'den fazla kişinin gözetim altına alındığı kaydedildi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.