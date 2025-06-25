Ebeveynlere Ekran Süresi Uyarısı: Çocuklar İçin Rol Model Olun

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Uzmanlar, yaz tatilinde çocukların ekran süresinin artmasına dikkat çekerek, ebeveynlerin de ekranlardan uzak durup çocuklara rol model olmalarını tavsiye ediyor. Ailelerin, çocuklarla birlikte kurallar koyarak ekran süresini dengelemeleri önem taşıyor.

Yaz tatilinin başlamasıyla çocukların ekran süresi artarken, uzmanlar ebeveynlerin de ekranlardan uzak durup çocuklara "rol model" olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Kahramanmaraş Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Aydemir, AA muhabirine, yaz tatilinin çocuklar için yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda yeni beceriler kazanma ve aile içi ilişkileri güçlendirme açısından da önemli bir dönem olduğunu belirtti.

Teknolojik cihazların kontrolsüz kullanımının fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Çocukların ekran karşısında geçirdiği süreyi dengelemek için ailelerin çocuklarıyla birlikte kurallar koyması ve bu kurallara tutarlı şekilde uyulması büyük önem taşıyor. Sosyal medya, oyun ve televizyon gibi dijital içeriklerin yoğun kullanımı, çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle ailelerin kitap okuma, spor, sanat ve doğa yürüyüşleri gibi ekran dışı faaliyetlere yönlendirmesi oldukça destekleyici olacaktır."

Dijital dünyada yalnızca olumlu içeriklerin bulunmadığını, zararlı içeriklerin de çocuklar açısından ciddi riskler barındırdığını belirten Aydemir, "İnternette siber zorbalık, tehdit ve taciz gibi olumsuzluklar söz konusu olabiliyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını dijital sağlık konusunda bilinçlendirmesi ve karşılaşabilecekleri risklere karşı önceden bilgilendirmesi oldukça önemli." dedi.

Ebeveynlerin yalnızca denetleyici değil, aynı zamanda dijital dünyada rol model olmaları gerektiğine de değinen Aydemir, "Yemek saatleri, birlikte vakit geçirilen anlar gibi özel zamanlarda anne babaların da ekranlardan uzak durması, çocuklar üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Kurallar katı değil, çocuğun ihtiyaçlarını ve tatilin doğasını gözeten esneklikte olmalı." ifadesini kullandı.

Destek ihtiyacı duyan aileler YEDAM'a başvurabilir

Aydemir, ekran süresini kontrol etmekte zorlanan ailelerin YEDAM'dan ücretsiz destek alabileceklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye genelinde hizmet veren YEDAM merkezlerinde, 9 yaş ve üzeri çocuğu olan ebeveynler ile 12 yaş üstü çocuklar, uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından gizlilik esasına dayalı ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilir. Başvuru için 115 Yeşilay Danışma Hattı aranabilir."

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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