Ebeveynlere Dijital Risklerden Koruma Rehberi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi" aracılığıyla çocukların tanımadıkları kişilerle oyun platformları aracılığıyla iletişim kurmalarının olumsuz konuşmalara neden olabileceğine dikkati çekerek, aileleri, çocuklarına oyun ortamında tanımadıkları kişilerle sohbet etmemelerini söylemeleri konusunda uyardı.

Bakanlık, çocukların dijital alanlarda karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğu ve ne tür tedbirler alınabileceği konusunda ebeveynlerin ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, çocukların dijital dünyanın risklerinden korunması amacıyla siber suçlar, siber zorbalık ve dijital ebeveynlik gibi konularda ailelere yol gösteren "Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi"ni hazırladı.

Dijital risklere karşı çocukları koruma yöntemlerinin, dikkat edilmesi gereken hususların ve güvenlik önlemlerinin yer aldığı rehberde, dijital oyunların içeriğinin bilinmesi ve çocukların yaşına ve gelişimine uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ailelere, çocuklarının dijital oyun oynamalarını engellemek yerine, süreyi sınırlandırması ve uygun oyunları seçmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Dijital oyunların çocukların oyun deneyimini geleneksel oyunlar kadar etkin bir şekilde desteklemediği, bu nedenle çocukların, yaşına uygun ekransız oyunlara da yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Oyunlarda çevrim içi alışveriş gibi unsurların bulunup bulunmadığının kontrol edilmesinin önemine dikkat çekilen rehberde, çocukların bazı oyunlarda ilerlemek için bilinçsizce para harcayabileceği belirtilerek, dijital ortamda kredi kartı bilgilerinin kaydedilmemesi uyarısı yapıldı.

"Tanımadıkları kişilerle sohbet etmemesi gerektiği söylenmelidir"

Rehberde, çocuğun sıklıkla oynadığı oyunlar hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğine işaret edilerek, şu önerilere yer verildi:

"Mümkünse birlikte oyun oynanmalıdır. Çocukla oynadığı oyunun içeriği ve amaçları hakkında konuşulmalıdır. Bazı dijital oyunlar, çevrim içi sohbet özelliği içerir. Bu, çocukların tanımadıkları kişilerle oyun platformları aracılığıyla iletişim kurmalarına ve olumsuz etkilenebilecekleri konuşmalarla karşılaşmalarına neden olabilir. Çocuklara oyun ortamında tanımadıkları kişilerle sohbet etmemesi gerektiği söylenmelidir."

Çocukların oyun oynarken yaşlarına uygun olmayan reklamlara maruz kalabileceğine işaret edilerek, mobil cihazlarda bu tür reklamlardan korunmak için reklam engelleyici uygulamaların indirilip aktif hale getirilebileceği kaydedildi.