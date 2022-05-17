Eber Gölü'nde doğanın canlanmasına video kliple dikkat çekildi - Haberler

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Eber Gölü'nde doğanın canlanmasına video kliple dikkat çekildi

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Eber Gölü'nde doğanın canlanmasına video kliple dikkat çekildi

Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nde bahar mevsimiyle doğanın canlanması üzerine video klip hazırlandı.

BOLVADİN, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nde bahar mevsimiyle doğanın canlanması üzerine video klip hazırlandı.

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki 125 kilometrekarelik Eber Gölü, barındırdığı kuş türleri ve biyoçeşitlilikle dikkati çekiyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz ile Afyon Lisesi Müzik Öğretmeni Özge Çağlar, Eber Gölü'nde bir video klip çekti. Çağlar klipte, yan flütle Gabriel Faure'nin "Pavane" isimli eserini seslendirdi.

Hakan Yılmaz, AA muhabirine, "Doğa bizim yuvamız" projesiyle yola çıktıklarını dile getirdi. Müzik Öğretmeni Çağlar'ın yan flütle, kendisinin doğa çekimleriyle projede olduğunu anlatan Yılmaz, "İlk çekimleri kışın Erkmen Göleti'nde yaptık. Baharda da Eber Gölü'ndeyiz. Eber Gölü, özellikle canlı hayatı ve göçmen kuşlarının uğrak olduğu çok güzel bir doğa." diye konuştu.

Çağlar da flütüyle doğanın güzelliklerine eşlik etmek için Eber Gölü'nde olduğunu kaydetti.

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Afyonkarahisar'ın her tarafında tarihi, turistik güzellikler olduğunu söyledi.

Eber Gölü'nün de doğa güzelliklerinden olduğunu aktaran Bolat, "Kışın yağışların etkisiyle bu yıl göldeki su seviyesi yükseldi. Göçmen kuşlar da çok güzel manzaralar sergiledi." dedi.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Hakan Yılmaz, Karahisar, Bolvadin, Eber, Güncel, Haberler

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