Ebeler Derneği'nden Doğum Hakkı İtirazı

Ebeler Derneği'nden Doğum Hakkı İtirazı
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Serbest Ebeler Derneği, kapatılan doğum desteği merkezine tepki göstererek, kadınların doğumda özgür ve bilinçli seçim yapma haklarının kısıtlandığını savundu.

(İSTANBUL) - Serbest Ebeler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ebe Elif Selimoğlu, "Kadınların doğumda özgür ve bilinçli seçimler yapabilme hakları kısıtlamakta ve ebelerin mesleki bağımsızlıklarını tehdit etmektedir" dedi.

Serbest Ebeler Derneği, Kadıköy'ün Göztepe Mahallesi'nde, anne adaylarına gebelik izlemleri ve doğumlarında fizyolojik doğum için ebe desteği sunan bir serbest ebenin açtığı merkezin, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kapatılmasına tepki gösterdi.

Kapanan merkez önünde dernek adına açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Ebe Elif Selimoğlu, bu uygulamanın yalnızca serbest çalışan ebelerin değil, aynı zamanda kadınların doğumdaki özgür ve bilinçli tercihlerine yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Selimoğlu, "Bu uygulamayı kınıyoruz. Bu tür uygulamalar, kadınların doğumda özgür ve bilinçli seçimler yapabilme haklarını kısıtlamakta ve ebelerin mesleki bağımsızlıklarını tehdit etmektedir" diye konuştu.

Selimoğlu, doğumda kadın merkezli, sürekli ve güvenli ebelik bakım modelinin, kadınların beden ve ruh sağlığını güçlendirdiğine, aile bütünlüğünü desteklediğine ve müdahalelerin azalması sayesinde normal doğum sayılarının arttığına dikkat çekti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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