Ebe ve Hemşireler: Sağlık Bakanlığı'nın Yeni Uygulamasına Tepki

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ayten Erdoğmuş, Sağlık Bakanlığı'nın "Hasta Yönetim Platformu" uygulamasına tepki göstererek, "Yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında geçim mücadelesi veren profesyonel meslek grubuna yapılan bu maaş tehdidini ve Hasta Yönetim Platformu baskısını kabul etmiyoruz. Emekliliğe yansıyan tek ödeme, gerçek bir enflasyon farkı ve adaletli vergi kesintisi taleplerimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası GEnel Sekreteri Ayten Erdoğmuş, Sağlık Bakanlığı'nın "Hasta Yönetim Platformu" uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hekimlere ücret kesintisi tehdidiyle yaptırılmaya çalışılan iş yükü şimdi de ebe hemşirelere yüklenmeye çalışılıyor" diyen Erdoğmuş, "Sürekli bir teşvik dayatması, yaşlı sağlığı izlemi gibi mesleki sorumluluklarını aşan yeni izlemler ve bunlara rağmen bir de adaletsiz teşvik ve destek ödemeleri ile yoksulluk sınırında bir yaşam. Ebe ve hemşireler sekiz kollu ahtapot hızında çalışıp karşılığını görememekten ve yok sayılmaktan yoruldu ama yıllardır değişen bir şey yok" dedi.

Ebe ve hemşirelere maaşlarında katkı sağlayacağı öne sürülen hastalık yönetim programına girilmesi istenen hasta izlemlerinin yapılabilmesinin imkansızlığına işaret eden Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Koruyucu sağlık hizmetlerini büyük bir fedakarlıkla yapan ebe hemşirelerin; 15-49 yaş kadın izlemi, gebe tespiti ve izlemi, bebek aşı ve izlemi, çocuk aşı ve izlemi, aile planlaması izlemi, otizm takibi, kanser taramaları takibi, hekimlerin HYP takibi için hastaların vital bulguları ve obezite takibi gibi yoğun bir iş yükü varken aldığı maaşı birebir etkileyen yeni işler yüklendi. Toplum sağlığını, koruyucu hizmet yükünü üstlenen ebe hemşireler aylık yapılması mümkün olmayan bir oranda, örneğin bir ayda 500-600 kişinin vital bulgu izlemini yaparsa ücretini tam alabilecek. Sadece kendileriyle ilgili olmayan, mutlaka bir hekim takibi de gerektiren yaşlı sağlığı izlemi de yine bir performans ve maaş kesintisi tehdidi olarak getirildi. Bunları yapmaya çalışırken diğer önemli aşı ve takiplere gerektiği gibi zaman ayırmak nasıl mümkün olacak?

Yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında geçim mücadelesi veren profesyonel meslek grubuna yapılan bu maaş tehdidini ve HYP baskısını kabul etmiyoruz. Emekliliğe yansıyan tek ödeme, gerçek bir enflasyon farkı ve adaletli vergi kesintisi taleplerimizi yineliyoruz."