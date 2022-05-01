EBE KIZI VE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ, ÇAYDA KAYBOLAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

ERZURUM'da çarpışan 2 otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada hayatını kaybeden 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun (26) ile annesi Sevinç Bulut (54) dün toprağa verildi. Kazada aracı kullanan baba Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Diğer aracın sürücüsü Özkan Ölmez (51) ise kusurlu bulunarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza, 28 Nisan akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fevzi Bulut yönetimindeki 55 AFC 706 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar yolun yanındaki Oltu Çayı'na uçtu. Kendi imkanlarıyla suya gömülen otomobillerden kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmalara Erzurum AFAD'dan 4'ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinden 4, JAK'tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarmadan (SAK) da 5 olmak üzere toplam 24 personel katıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu önce Büşra Tosun'un, ardından annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenleri bulundu.

Sevinç Bulut ile Büşra Tosun dün Olur ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. AFAD, JAK, SAK, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerine Şenkaya'daki Jandarma Komando ekipleri de destek veriyor. Ekipler, Oltu Çayı'nın geçtiği HES'in kapaklarını 15 dakika kapatıp suyun debisini düşürerek arama çalışmalarını hem suda hem de kıyı boyu sürüyor.

Öte yandan olay günü kendi imkanları ile kurtulan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez'in suya gömülen otomobilleri bulunamadı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel