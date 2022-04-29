Ebe Büşra'nın ardından annesinin de cansız bedeni bulundu; babası aranıyor

OLTU, ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da çarpışan iki otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un ardından annesi Sevinç Bulut'un da cansız bedenine ulaşıldı. Bulut'un eşi Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fevzi Bulut yönetimindeki 55 AFC 706 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerdeki Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Ölmez çiftini, ilk müdahalelerinin ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Fevzi Bulut'u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.