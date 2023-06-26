EBB Başkanı Büyükerşen'den Kurban Bayramı mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Büyükerşen mesajında, birlik ve beraberlik duygularının paylaşarak çoğaldığı en önemli günlerin bayramlar olduğunu belirterek, sevgi, saygı, dayanışma ve dostluğun sürekli olması inancıyla ulusun ve Eskişehir halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kurban Bayramı mesajında, "Sevgi, saygı, dayanışma ve dostluğun sürekli olması inancıyla ulusumuzun ve kıymetli Eskişehir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, vatandaşların Kurban Bayramı'nı bugün paylaştığı bir mesajla kutladı. Büyükerşen'in mesajı şöyle:

"Birlik ve beraberlik duygularımızın paylaşarak çoğaldığı en önemli günler, hep birlikte kutladığımız bayramlarımızdır. Kurban Bayramı'mız, bizlere paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve hep birlikte kardeşçe yaşamanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Özellikle paylaşmaya ve dayanışmaya daha fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde, bayramımızın birliktelik ruhuna büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Bayramlarda tüm topluma egemen olan huzur ve dayanışma duygularını yılın her gününe taşımanın çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sevgi, saygı, dayanışma ve dostluğun sürekli olması inancıyla ulusumuzun ve kıymetli Eskişehir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Her günümüzün sağlık, umut, huzur ve mutluluk dolu geçmesi dileklerimle Kurban Bayramı'mız kutlu olsun."