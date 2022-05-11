EANA Genel Kurulu ve Bahar Konferansı Bosna Hersek'te başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlayan Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Kurulu ve Bahar Konferansı'nda "salgın ve savaşta gerçek ile kurgu" konusu ele alınacak.

Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) Genel Müdürü Elmir Huremovic, FENA'nın 11-13 Mayıs'ta ev sahipliğini üstlendiği konferansa ilişkin AA muhabirine, etkinliğin FENA tanınırlık ve büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

EANA'nın kurucu üyelerinden Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün katıldığı konferansın Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarını bir araya getirdiğine işaret eden Huremovic, Saraybosna'nın AFP (Fransa), DPA (Almanya) ve PA (İngiltere) gibi haber ajanslarının yetkililerini de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Huremovic, FENA'nın 2017'de EANA üyesi olduğunu anımsatarak, "EANA'nın çatısı altında topladığı medya kuruluşlarını göz önünde bulundurursak, Bosna Hersek'te bugüne kadarki en büyük medya organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz diyebilirim." dedi.

"Gerçeğin anlatılmasında haber ajanslarının rolü büyük"

Konferansta, "salgın ve savaşta gerçek ile kurgu" konusunun ele alacağını belirten Huremovic, "Kovid-19 salgınında dünya medyası gerçeğin ne kadar önemli olduğunu gösterirken, kurguya da boyun eğmedi. Evrensel bir sorunun sona erdiğini düşünürken şimdi yeni bir tanesiyle karşı karşıyayız. Ukrayna'daki savaş." diye konuştu.

Huremovic, gerçeğin aktarılması adına yeni bir mücadeleye girildiğine işaret ederek, "Konferans konusu Saraybosna'dan başka bir yerde ele alınamazdı. Saraybosna, gerçeğin yalanı, hayatın ölümü ve özgürlüğün esareti kazandığı bir kent. Gerçeğin anlatılmasında haber ajanslarının rolü oldukça büyük." ifadesini kullandı.

FENA'nın gelecek dönemde özellikle multimedya alanında yenilik yapacağını anlatan Huremovic, her haber ajansı gibi FENA'nın yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.