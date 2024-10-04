EANA Genel Kurulu Roma'da Gerçekleşti

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Kurulu, Roma'da gerçekleştirildi.

İtalyan ANSA haber ajansının ev sahipliğinde dün sonbahar dönemi konferansıyla başlayan EANA'nın etkinlikleri, bugün düzenlenen Genel Kurulla sona erdi.

EANA Sonbahar Konferansı ve Genel Kuruluna Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru katıldı.

Genel Kurulda 2025 Sonbahar Konferansı ve Genel Kurulunun Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılması, Bahar Konferansı'nın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Konferansta ayrıca EANA Genel Sekreterliği seçimi de gerçekleştirildi, tek aday olan mevcut Genel Sekreter Alexandru Ion Giboi, yeniden bu göreve seçildi.

EANA Yönetim Kuruluna da Belçika Haber Ajansı (Belga) Genel Müdürü Patrick La Croix seçildi.

EANA Sonbahar Konferansı'nda haber ajanslarının geleceği konusu kapsamlı şekilde ele alındı.

Konferansın katılımcıları, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kabul edildi.