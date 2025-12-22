Caparov: Eaeu Ülkeleri Arasındaki Ticaret 100 Milyar Dolara Yaklaştı

ST. PETERSBURG, 22 Aralık (Xinhua) -- Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) üye ülkeleri arasındaki bölge içi ticaret 2025 yılında yaklaşık 100 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, pazar günü Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, bu rakamın sadece artan ekonomik alışverişi değil, aynı zamanda EAEU üyeleri arasındaki güveni, karşılıklı desteği ve gerçek ilgiyi de yansıttığını söyledi.

Caparov ayrıca ticaretin, entegrasyonun derinliğinin tatbiki göstergesi olduğunu belirterek, EAEU'nun toplam ticaret hacminde birlik içi ticaretin payını artırmak için daha etkili önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Caparov, "Kaydedilen ilerlemeye rağmen, ek dikkat ve koordineli eylem gerektiren bir dizi zorlukla karşı karşıya olmaya devam ediyoruz" dedi.

2015 yılında kurulan EAEU, Rusya, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan olmak üzere beş üye ülkeden oluşuyor.