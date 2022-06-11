EA'in popüler oyunu anime olarak Netflix'e geliyor - Haberler

Netflix, oyun dünyasının popüler yapımlarını dizi veya film haline getirmeye devam ediyor. Son açıklamaya göre, EA Games'in fantezi-rol yapma serisi Dragon Age için yeni bir anime dizisi geliyor. Dragon Age: Absolution isimli anime için ilk fragman paylaşıldı.

Dragon Age: Absolution fragmanı yayınlandı

Yayın devi Netflix, Geeked Week 2022'de anime dünyasına daha fazla yatırım yapacağını söylemişti. BioWare'in meşhur rol yapma oyunundan esinlenen Dragon Age: Absolution için resmi fragman yayınlandı. Aralık ayında Netflix'te yayınlanacak olan dizi, bir dakikalık fragmanıyla hem animeseverlerin hem de Dragon Age hayranlarının iştahını kabarttı.

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Dragon Age: Absolution konusu tam olarak açıklanmamış olsa da, Dragon Age evrenine sadık kalacağı ifade edildi. Yeni anime, rol yapma oyununun imparatorluğu olan Tevinter'da geçecek. Ayrıca Dragon Age'den ilham alan yepyeni karakterlere sahip bir grubu ele alacak.

Yeni animenin oyun serisine bağlı olsa da, bağımsız bir hikayeye yer vereceği ifade edildi. Oyunun geliştiricisi BioWare ile çalışan Netflix, ünlü senarist Mairghread Scott ile çalıştığının altını çizdi. Dragon Age: Absolution'ın ilk sezonu altı bölüm olacak.

Dragon Age serisindeki karakterlerin dizi içerisinde bulunacağı da aktarıldı. Netflix, bu karakterler arasında elf, büyücü, şövalye, Qunari, Red Templar ve 'diğer özel sürprizlerin' olacağını dile getirdi.

İlk olarak 2009 yılında oyunculara sunulan Dragon Age serisi, geçtiğimiz günlerde yeni bir oyun müjdesiyle gündeme gelmişti. Geliştirici BioWare, serinin dördüncü ana oyununun Dragon Age: Dreadwolf ismiyle geleceğini söyledi.

Stüdyo, Dreadwolf'un bu yıl içerisinde çıkmayacağını açıkladı, ancak hayranları çok fazla bekletmeyeceği müjdesini de verdi. Aralık ayında Netflix'te yayınlanacak anime dizisi ise yeni oyun gelene kadar oyuncuları tatmin edebilir.

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