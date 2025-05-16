E5 Savunma Bakanları Roma'da Toplandı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 5 Avrupa ülkesi olarak farklı geçmiş, kültür ve siyasi görüşlere sahip olduklarını ancak bir Avrupa savunmasını inşa etme yönünde aynı kararlığı paylaştıklarını söyledi.

Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'nın oluşturduğu "E5" Grubu ülkelerinin savunma bakanları, İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi.

İtalyan bakan Crosetto'nun ev sahipliğinde, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin katıldığı "E5 Savunma Bakanları" toplantısı, İtalya Hava Kuvvetleri Karargahı'nda yapıldı. Toplantıya E5 ülkeleri dışında Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan temsilciler de katıldı.

Toplantının ardından "E5" ülkelerinin bakanları ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Bakan Crosetto, bugün önemli konuları görüştüklerini, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı'nın mevcut durum hakkında kendilerini bilgilendirdiğini ifade ederek, "Ukrayna'ya desteği konuştuk, etkili olabilmek için tekrarları önleyecek şekilde sıkı bir koordinasyonun gerekliliğini vurguladık. Ayrıca, ateşkes olması durumunda muhtemel seçenekler de değerlendirildi." dedi.

Crosetto, "Biz, 5 farklı ülkeden 5 bakanız; farklı geçmişlere, kültürlere ve siyasi görüşlere sahibiz. Ancak bugün bizi ortak bir farkındalık birleştiriyor. Tehditlere ilişkin aynı algıyı, aynı stratejik vizyonu ve Avrupa'nın savunmasını inşa etme yönünde aynı kararlılığı paylaşıyoruz." diye konuştu.

Crosetto, bunu başkalarından daha iyi olmak için değil, daha güvenilir olmak için yaptıklarını dile getirerek, "Çünkü somut sorumluluklar üstlenebildiğimizi gösterdiğimizde, ABD de bize daha fazla saygı gösterecektir." ifadesini kullandı.

Crosetto, 27 AB üyesi dışında bütün bir kıtanın savunmasından bahsettiklerini belirterek, "Avrupa savunmasını, yalnızca Birlik sınırlarını aşan değil, tüm kıtayı kapsayan bir proje olarak tasarlamak hayati önemde." dedi.

İtalyan Bakan, "Ortak önceliğimiz, ileri teknolojilere yatırım yapmak, dezenformasyonla kararlılıkla mücadele etmek ve giderek daha karmaşık hale gelen hibrit tehditlerle başa çıkmak için ortak araçlara sahip olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Crosetto, "Ülkelerimizin her birinin karşı karşıya olduğumuz zorluklarla başa çıkamayacak kadar küçük olduğunun farkındayız. Ayrıca endüstriyel açığı da kapatmalıyız. Endüstrilerimiz, bizi savunmak için şu anda gerekli olan miktarda silah üretmeye hazır değildi." yorumunu yaptı.

İtalyan Bakan, bugünkü toplantının, Avrupa savunması bağlamında füze ve hava savunması gibi alanlarda daha güçlü bir caydırıcılık oluşturulması gerektiği gibi en büyük eksiklerin altını çizmeye olanak tanıdığını kaydetti.

Crosetto, buradaki çalışmalarının ilerleyen günlerde teknik ekiplerin de katılımıyla devam edeceği ve bugünkü fikirleri somut eylemlere dönüştürmeye çalışacaklarını ifade etti.