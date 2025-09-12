E3 Ülkelerinden İsrail'in Doha'da Hamas'a Yönelik Saldırıya Kınama

Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkeleri, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

Üç ülkenin Dışişleri Bakanları, yaptıkları ortak açıklamada, "9 Eylül'de Doha'da gerçekleşen, Katar'ın egemenliğini ihlal eden ve bölgede daha fazla gerginlik yaratma tehlikesi taşıyan İsrail saldırılarını kınıyoruz." denildi.

Bu tür eylemlerin kalan rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki savaşın sona ermesini ciddi şekilde tehlikeye attığı belirtilerek, tüm taraflara acil ateşkes anlaşması sağlamak için yeni çabalar sarf etme çağrısında bulunuldu.

Katar ile dayanışma içinde olunduğu ifade edilen açıklamada, Mısır ve ABD ile birlikte arabuluculuk çabalarında Körfez ülkesinin hayati rolü vurgulandı.

Açıklamada, "Tarafları itidal göstermeye ve barış fırsatını değerlendirmeye çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Üç ülke ayrıca, askeri harekatın sivillerin toplu olarak yerinden edilmesine, kayıplara ve temel altyapının tahrip olmasına neden olduğunu belirterek, İsrail'in Gazze şehrindeki operasyonlarını durdurması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.